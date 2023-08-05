İmamoğlu, Elazığ ve Tunceli'ye gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ve Tunceli'de ziyaret gerçekleştirecek.

İmamoğlu, Elazığ ve Tunceli'ye gidiyor

CHP'de 'değişim' isteyenlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent gezilerine çıkıyor.

7 Ağustos’ta Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gidecek.

İmamoğlu Tunceli’de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri’ne gidecek, ardından esnafı ziyaret edecek.

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