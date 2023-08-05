Kılıçdaroğlu Erzincan'dan "yerel seçim" mesajı verdi: Elinizi vicdanınıza koyarak oy verin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzincan'da halk buluşmasında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, hemen her kalem gelen zam yağmurunun seçimlerin ardından devam edeceğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu Erzincan'dan "yerel seçim" mesajı verdi: Elinizi vicdanınıza koyarak oy verin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan Tercan'da halk buluşmasında konuştu.

Burada yaptığı açıklamalarda Mart 2024.2te gerçekleşecek yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu seçmeni uyardı, "Asıl zammı o zaman göreceksiniz" dedi.

Emeklinin zam isyanını anımsatan Kılıçdaroğlu, iktidarın maaş zammı için ocak ayını işaret ettiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Emeklinin durumunu biliyoruz. Maaş zammını ocak ayında yapacağız diyorlar. Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri gelecek. Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Yağmur gibi zamlar gelecek" dedi.

Elindeki 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, TL'deki değer kaybına dikkat çekti. "Şu banknot 2009 yılında yürürlğe girdi. Bu banknotla 2009 yılında 131 dolar alınıyordu. Şimdi 7 dolar alınıyor. 2009 yılında 200 lira ile 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Şimdi sadece 1 kilo alıyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Diyeceksiniz ki bu sıcakta Kılıçdaroğlu bize ne anlatacak? Çiftçi dediğiniz kişi tarlasında çalışır, alın teri döker, ürününü elde eder. Hatırlar mısınız Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde şöyle bir ifade vardı; 'Ofis çiftçinin kara gün dostudur' diye. Bugün buğdayınızı, arpanızı götürdünüz. Normalde bunları alması lazım. Sıraya koyuyorlar. Paranızı dört beş ay sonra ödeyeceğiz diyorlar ama şunu sakın unutmayın çiftçinin parasını dört ay beş ay sonra ödeyeceğiz diyorlar ama beşli çetenin parasını aynı gün tak tak tak ödüyor üstelik dolar olarak ödüyor. Benim görevim de milletvekilinizin görevi gibi sizin hakkınızı hukukunuzu savunmaktır.

"ÇİFTÇİYE GELİNCE 'PARA YOK' DİYORLAR"

Dışarıdan buğday alıyorlar, dışarıdan arpa alıyorlar, dışarıdan et alıyorlar, dışarıdan canlı hayvan alıyorlar. Dışarıdan mercimek alıyorlar. Dışarıdan nohut alıyorlar. Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince para yok diyorlar. Hakkınızı vermiyorlar. Sizin hakkınızı hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar koruyacak.

Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası ucuz kredi veriyorsa Halk Bankası’nın esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi gerekir. Ama kesiyorlar önünü, size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini hem de çok düşük faizlerle veriyorlar.

Sabah zam, öğlen zam, akşam zam... Nereye gidecek bu işin sonu? "

Kılıçdaroğlu’na, Erzincan ziyaretinde; CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Ahmet Akın ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de eşlik etti.

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