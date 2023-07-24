Merdan Yanardağ’dan cezaevinden 24 Temmuz mesajı: "Benim üzerimden gazetecileri susturmaya çalışıyorlar"

Merdan Yanardağ Marmara Cezaevi’nde kendisini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “24 Temmuz Abdülhamit istibdatının yıkıldığı, basından sansürün kaldırıldığı gün. İşte böyle bir günün yıldönümünde Türkiye’de 115 yıl sonra yeniden istibdat rejimi yaşatılıyor! Benim üzerimden gazetecileri, televizyonları susturmaya çalışıyorlar” dedi. “Bu iktidar ‘Nazi hukuku’ uyguluyor” diyen Yanardağ, “Nazi ceza hukuku suça, fiile değil faile bakardı. Şu anda AKP’nin yaptığı da bu. Bir kişi fikirleriyle mücadelesiyle bu iktidar için tehlikeliyse, muhalifse, karşı çıkıyorsa hakkında suç icat ediliyor” ifadelerine yer verdi.

“115 YIL SONRA YENİDEN İSTİBDAT REJİMİ..”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle 27 gündür Marmara Cezaevi’nde tutuklu TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla cezaevinden Çakırözer aracılığıyla mesajını gönderdi.

24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 115’inci yıldönümünde, Türkiye’de yeniden istibdat döneminin yaşatıldığını söyleyen Yanardağ, “ 24 Temmuz Abdülhamit istibdatının yıkıldığı, basından sansürün kaldırıldığı gün. İşte böyle bir günün yıldönümünde 115 yıl sonra Türkiye’de yeniden istibdat, baskı, yasak, sansür rejimi yaşatılıyor! Ülkemizi yeniden hürriyet günlerine taşımak için mücadele gerekiyor. 24 Temmuz basın bayramında istibdat ve sansüre karşı, her türlü baskı ve zulme rağmen demokrasi ve hürriyet mücadelesi veren tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutluyorum. Marmara Cezaevi’nden hem meslektaşlarım, hem de tüm yurttaşlarımız için özgürlük ve adalet diliyorum” dedi.

“NAZİ HUKUKU UYGULUYORLAR!”

Yanardağ, hakkında açılan dava ve kendisine yöneltilen iddialarla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu iktidar ‘Nazi hukuku’ uyguluyor. Nazi ceza hukuku suça, fiile değil faile bakardı. Şu anda AKP’nin yaptığı da bu. Bir kişi fikirleriyle mücadelesiyle bu iktidar için tehlikeliyse, muhalifse, karşı çıkıyorsa hakkında suç icat ediliyor. Önce sosyal medyada linç ediliyor, toplumda infial duygusu yaratılıyor. Sonra da re’sen soruşturma başlatılıyor. Ve tutukluluk ile yargısız infaz oluşturuluyor. İşte bu, Nazi hukukundan farksız!”

“HUKUKSUZLUĞA KARŞI DİRENMEYİ SÜRDÜRECEĞİM”

Kendisine yapılan tüm hukuksuzluklara ve yaşatılan mağduriyetlere rağmen mücadelesini bırakmayacağını ifade eden Yanardağ, “Her türlü hukuksuzluğa, antidemokratik zorbalıklara karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Cumhuriyetin kurumlarının hala adalete ve hukuka uygun davranmasını bekliyorum. Bir iddianamae yazdılar ama ortada delil yok! Oradan suç çıkması, ceza çıkması imkansız. En kısa sürede beraat bekliyorum. Yargılama sürecinde de tutuksuz yargılanmam gerekir” dedi.

“MUHALEFETSİZ TÜRKİYE YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kendisi üzerinden bağımsız medya ve gazetecilerin susturulmaya zorlandığını belirten Yanardağ, “Benim üzerimden bağımsız medya ve gazetecileri geri çekilmeye, suskunluğa zorluyorlar. Muhalefetsiz Türkiye yaratmaya çalışıyorlar. Bu aykırı ve eleştirel düşünceyi ortadan kaldırma ve ifade özgürlüğünü sınırlama çabasıdır. Benim üzerimden Tele1’i kapatmak istiyorlar. Tele1’in kapanması Türkiye’de Cumhuriyet ve demokrasiye inanan güçler açısından önemli bir yenilgi olacaktır. O yüzden toplumun Tele1’e ve halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazete, gazeteci ve televizyonlara sahip çıkması gerekir. Bu hukuksuzlukları önlemek herkesin görevi. Bana bağımsız medyaya ve Tele1’e yapılan hukuksuzluk karşısında büyük bir dayanışma gösteren herkese minnettarım. Herkesi bu dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum” dedi.

ÇAKIRÖZER: “TÜRKİYE’NİN AYIBI..”

Çakırözer, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada cezaevlerinde haksız, hukuksuz tutuklu düşünce suçluları için adalet çağrısı yaptı. Çakırözer, “24 Temmuz’da Merdan Yanardağ’ın ifadesi, yorumu nedeniyle cezaevinde olması Türiye’nin ayıbıdır. Basın özgürlüğünden ne kadar uzakta olmduğumuzun göstergesidir. Artık gazetecileri yazdığı, çizdiği, eleştirdiği için soruşmaktan, dava açmaktan, tutuklamaktan Türkiye vazgeçmelidir” dedi.