Program değişikliği için harekete geçildi; CHP'den üyelere 5 soru

CHP, hazırlanacak yeni program için üyelere çağrı metni gönderdi. Metinde, üyelerden katılımcı anlayışın gereği olarak 5 soruya yanıt vermeleri istendi.

Program değişikliği için harekete geçildi; CHP'den üyelere 5 soru

CHP seçim sonrası tüzüğün ardından program değişikliği için harekete geçti. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin koordinatörlüğünde hazırlanacak yeni program için üyelere çağrı metni gönderildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, çağrı metninde dünyadaki yeni gelişmelere ve değişikliklere dikkat çekildi, kurulduğu günden bugüne özverili çabalar harcamış, büyük uğraşlar vermiş olan CHP’nin yüz yıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyma göreviyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Temel politika ve tercihlerin net ve somut bir biçimde ortaya konduğu ve CHP’nin iktidar stratejisi ve vizyonunun açıklandığı yeni bir parti programı hazırlanmasının önem kazandığı belirtilen çağrı metninde şöyle denildi:

“Cumhuriyet’in kuruluşunda temel bir rol oynamış olan CHP, bugünkü dünya ve Türkiye koşullarında demokrasi, eşitlik, özgürleşme, katılımcılık, bilime dayalı ilerleme dahil ortaya çıkan kritik alanlarda öncülük yapmasını sağlayacak yeni bir program hazırlamak ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu niteliğiyle bu program iktidara giden yolun referans metni ve vizyon belgesi olacaktır. Bu program, felsefesine ve hedefine uygun olarak, katılımcı bir biçimde hazırlanacaktır.”

YENİ PROGRAM İÇİN 5 SORUYA YANIT İSTENDİ

Çağrı metninde katılımcı anlayışın gereği olarak hem vatandaşlardan hem de parti üyelerinden şu sorulara yanıt vermeleri istendi:
- CHP’nin yüz yıllık tarihi ve Türk siyasi hayatındaki yeri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
- CHP Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynamalıdır?
- CHP’nin programına yön vermesi gerektiğini düşündüğünüz ana prensip ve temel değerler nelerdir?
- Türkiye’nin öncelikli olduğunu düşündüğünüz üç sorununu yazınız? Bu sorunların çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kısaca açıklayınız.
- CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşlerinizi yazınız.

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