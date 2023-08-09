Kulisler hareketlendi: AKP'de İstanbul ve Ankara için 4 isim öne çıkıyor, Süleyman Soylu detayı dikkat çekiyor

İstanbul ve Ankara'yı CHP'den geri alma planları yapan AKP'de iki büyükşehir için konuşulan isimler belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun isimleri öne çıkarken, Ankara için Süleyman Soylu ve Turgut Altınok konuşuluyor.

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Kulisler hareketlendi: AKP'de İstanbul ve Ankara için 4 isim öne çıkıyor, Süleyman Soylu detayı dikkat çekiyor

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Bu kapsamda kulislerde muhtemel adayların isimleri konuşulmaya başlandı.

Sözcü TV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iki isim öne çıkıyor. Bunlar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı - AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

Kulisler hareketlendi: AKP'de İstanbul ve Ankara için 4 isim öne çıkıyor, Süleyman Soylu detayı dikkat çekiyor - Resim : 1

SÜLEYMAN SOYLU, ANKARA İÇİN KONUŞULUYOR

Ankara içinse eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi geçiyor. Altınok, geçtiğimiz günlerde adaylık sinyali verdiği demecinde "Aday olursam kazanacağıma inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kulisler hareketlendi: AKP'de İstanbul ve Ankara için 4 isim öne çıkıyor, Süleyman Soylu detayı dikkat çekiyor - Resim : 2

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