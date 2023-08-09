Dava açıldı: AKP MKYK üyesi Zeybek'in yengesi, sahte belgeyle işe girmiş

Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde işe alınan çalışanlardan biri olan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Emine Zeybek'in kardeşinin eşi Gamze Macit'in sahte mezuniyet belgesi fotokopisiyle işe girdiği ortaya çıktı.

Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Gelin hanımın hakkıyla işe alınması gayet doğal. Buna kimse bir şey söylemez. 2019 yerel seçimlerine çok az bir süre kala bir gecede 30 kişi sözleşmeliye geçirildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) gençler ter dökerken, 30 kişinin önceki başkan Nevzat Doğan'ın imzasıyla kadroya alındığını belirledi. İşte, bunun için söylenecek çok söz vardır" dedi. Gazeteci, detayları şöyle paylaştı:

"14 Şubat 2019'da belediye BEKAŞ A.Ş'den ayrılarak 15 Şubat 2019'da tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin '3. Dereceli Programcı' olarak kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden birisi de Gamze Macit'ti. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı seçilince geriye dönük dosyaları inceledi. Mesleğinin avukatlık olması da bu incelemede işlerini kolaylaştırdı.

BİR YILLIK MAAŞI ÖDENDİ

Şirketten istifa ettirilip sözleşmeli memur yapılan 30 kişiden birisi de Emine Zeybek'in gelini Gamze Macit'ti. Eğer özlük dosyasındaki fotokopi belgelerin asıllarını ilgili kurumlardan istenmeseydi, sözleşmelilerin asıl memur olmalarının da önü açılmış olacaktı. Başkan Fatma Hanım, haksız biçimde işlemleri yapılanların sözleşmelerini feshetti. İşe geri dönmek için dava açanlardan birisi de gelin Gamze Macit'ti. Davayı kazandı, işsiz bırakıldığı dönemdeki maaşları da peşin ödendi, yeniden işe başlatıldı.

Gamze Macit'ten, belediyeye sunduğu diploma fotokopisinin aslı istendi. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin 2023/774 sayılı kararında Macit'in diploma konusuna değiniliyor ve şöyle deniliyor:

"Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün 27.09.2022 tarihli yazısının ekinde gönderilen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığının 26.09.2022 tarih ve 462628 sayılı yazısıyla; Gamze (Ülker) Macit'e ait olan mezuniyet belgesinin kendileri tarafından düzenlenmediği ifade edildi. Macit'in 1997-1998 eğitim öğretim yılında üniversitelerinden mezun olup olmadığı ve yine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından, mezuniyet belgesinin incelenerek, Macit'in mezun olup olmadığı soruldu. YÖK'ün yazısında da davacının herhangi bir yükseköğretim programında kaydının bulunmadığı bildirildi."

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Gelin Gamze Macit'in diplomasının hem mezun olduğunu iddia ettiği üniversitede hem de YÖK kayıtlarında bulunmaması nedeniyle, İzmit Belediye Başkanlığı'nın başvurusu üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcısı Aslı Mütevelli Çetin tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 12 Nisan 2023 tarihli iddianamede, Macit'e şu suçlamada bulunuldu: Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık.

Eski milletvekilinin gelini hakkında düzenlenen iddianamede şöyle denildi:

"Soruşturma evrakı incelendi: İzmit Belediye Başkanlığı vekili Av. Melek Akdeniz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulan dilekçe ile şüphelinin Gazi Üniversitesi Mezunu olmamasına rağmen 1997-1998 Eğitim ve Öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğuna ilişkin sahte resmi evrak ile kurum nezdinde sözleşmeli personel olarak maaş alıp maddi menfaat elde ettiğinden ve kurumu zarara uğrattığından bahisle şikayetçi olunmuştur. Şüpheli ise alınan savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan yazışmada Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 26/01/2023 tarihli cevabı yazısında şüpheli Gamze Macit'in, Gazi Eğitim Fakültesinde herhangi bir kaydı bulunmadığı belirtildi. İzmit Belediye Başkanlığı vekili tarafından şikayet dilekçesine ek olarak sunulan şüphelinin kuruma başvuru sırasında sunmuş olduğu sahte olduğu iddia edilen belge dosyaya eklendi.

YETERLİ DELİL VAR

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmamasına rağmen mezunmuş gibi sahte belge düzenleyip İzmit Belediye Başkanlığına bu belgeyi sunarak sözleşmeli personel olarak maaş alıp kurumdan maddi menfaat elde etmek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği hususunda hakkında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır.

Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak, delillerin takdiri sayın mahkemenize ait olmak üzere, eylemi gereği; yukarıda yazılı bulunan sevk maddesine gör cezalandırılmasına, işlemiş olduğu kasıtlı suçlar nedeni ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesini kamu adına iddia ve talep ediyorum."