4 aşamalı plan belli oldu: Erdoğan, bakanlara talimat verdi

AKP'de yerel seçim çalışmaları hız kazanıyor. Erdoğan'ın talimatıyla kabine üyeleri ve milletvekilleri sahaya inmeye hazırlanırken deprem bölgesi için de özel çalışmalar yapılacak. Sahadan gelen raporlar ise Erdoğan'a sunulacak.

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4 aşamalı plan belli oldu: Erdoğan, bakanlara talimat verdi

AKP, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için yol haritasını belirledi. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra parti yöneticilerine rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarının başlaması için talimatları verdi.

Bu doğrultuda 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor. Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, AKP, yerel seçime 4 aşamalı planla gidecek.

İlk aşamada, Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

KABİNE ÜYELERİ SAHAYA İNECEK

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Depremzedeler için özel çalışma yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projelerinin teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri AKP
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