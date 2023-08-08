CHP'li Tanal, Ensar Vakfı skandalında il müdürü olan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa'ya atanmasına tepki gösterdi: Meclis'te oturma eylemi başlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karaman'daki Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı dönemde İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilmesine tepki olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurul’da yarın sabaha kadar sürecek olan oturma eylemine başladı. Meclis Genel Kurulu’nda Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’dan gitmesi için demokrasi nöbeti tutacağını belirten Tanal, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"ASIM SULTANOĞLU'NA AKP İKTİDARI, 'VAZGEÇİLMEZ MÜDÜR' MUAMELESİ YAPIYOR"

"Karaman’da 2016 yılında açığa çıkan Ensar Vakfı yurtlarındaki çocuklara cinsel istismar skandalında dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan, 508 yıl hapis cezası alan ‘sözde’ öğretmen Muharrem Büyüktürk’le yurtlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan, söz konusu olayda görevi ihmal ve kusurdan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu, tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.

Dün Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev devir teslim töreni yapıldı. Fevzi Kurt, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü görevini, Asım Sultanoğlu'na devretti. Maalesef Şanlıurfa halkının, Karaman’daki tecavüz skandalında ağır ihmali bulunmasından dolayı cezalandırmak yerine ödül alır gibi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu’nun atama kararının derhal durdurulması talebi görmezden gelindi. Ensar Vakfı’ndaki skandalla isminin anılmasına karşın, yargıya karşı korunan Asım Sultanoğlu’na AKP iktidarı, 'Vazgeçilmez müdür' muamelesi yapıyor.

"ASIM SULTANOĞLU'NUN ARKASINDAKİ GÜCÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLDUĞU DİLE GETİRİLİYOR"

Karaman’da Ensar Vakfı’ndaki tecavüz skandalının ardından bakanlık emrine alınarak müfettiş sıfatıyla yoluna devam eden Asım Sultanoğlu’nun Kahramanmaraş’a, Bursa’ya ve Antalya’ya Milli Eğitim Müdürü olarak atanması gündeme gelmiş, ancak her üç kentte vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine Sultanoğlu, amacına ulaşamamıştır. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu’nun, yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yakın bir isim olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden Yusuf Tekin’in, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Asım Sultanoğlu’nu Şanlıurfa’ya atadığı kaydediliyor. Asım Sultanoğlu’nun arkasındaki gücün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğu dile getiriliyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN EMİN ELLERDE OLMASINI İSTİYORUZ"

İktidara yakınlığıyla bilinen eğitim sendikası Eğitim-Bir-Sen ile İlim Yayma Cemiyeti’nin, kendi adaylarını Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü yapmaya çalıştıkları, ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tercihini, kendisine yakın olan Asım Sultanoğlu’dan yana kullandığı vurgulanıyor. Şanlıurfa’da, istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz! Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu yüzden Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmesine tepki olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurul’da oturma eylemi düzenleyeceğim. Meclis Genel Kurulu’nda Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’dan gitmesi için demokrasi nöbeti tutacağım!"