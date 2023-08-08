AKP'li başkan 'sınırı' aştı: Konserini iptal ettiği Gökçe'ye tüm ilçeyi yasakladı!

AKP’li belediyeler geçtiğimiz günlerde muhalif sanatçıların konserini iptal etmeleriyle gündeme gelirken, bunların arasına müzisyen Gökçe de eklendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Çöl, Onur Haftası’nı kutlayan müzisyen Gökçe’nin konserini iptal etti.

Çöl, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gökçe’nin "Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini" söyledi.



Çöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında müzisyen Gökçe’nin 11 Ağustos’ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" paylaşımını gösterdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"

HACER FOGGO'DAN TEPKİ

Gazeteci ve insan hakları aktivisti Hacer Foggo, Gökçe konserini iptal ederek, 'ilçe sınırlarıdan giremez' diyen belediye başkanı Mustafa Çöl'e tepki gösterdi.

Foggo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu (TİHEK) göreve çağırdı.

Sandıklı Belediye Başkanı @mustafacol_ sanatçı #Gökçe ile ilgili "ilçemiz sınırlarından dahi giremez" dedi. Bu TİHEK Kanunu’nun 5.maddesine göre ayrımcılık yasağı kapsamına girmiyor mu Sayın TİHEK Başkanı @muharremkilic1 sizden bir açıklama, yaptırım bekliyoruz @tihek_kurumsal https://t.co/LNbWDX49p1 — Hacer Foggo (@hacerfoggo) August 8, 2023

Foggo paylaşımında şunları söyledi:

"Bu TİHEK Kanunu’nun 5.maddesine göre ayrımcılık yasağı kapsamına girmiyor mu Sayın TİHEK Başkanı @muharremkilic1 sizden bir açıklama, yaptırım bekliyoruz"

İDAM ANKETİ AÇMIŞ

Gökçe konserini iptal etmesiyle gündeme gelen AKP’li başkanın geçtiğimiz günlerde skandal bir anket açtığı da ortaya çıktı.

Çöl, Twitter’da 31 Temmuz’da açtığı ankette kullanıcılara, “Sizce idam gelmeli mi? sorusunu sormuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem