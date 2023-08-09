Fatih Altaylı: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir özür borçlusunuz

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye 300 milyar dolar kaynak sağlayacak" vaadini eleştirenlerin şimdilerde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adımları karşısında sessiz kaldığını söyledi: "Özür borçlusunuz."

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Fatih Altaylı: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir özür borçlusunuz

Gazeteci Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu dönem verdiği "Yabancı yatırımcılarla görüştüm. İktidar olmamız halinde Türkiye’ye 300 milyar dolar kaynak sağlayacaklar" vadinden dolayı iktidara yakın çevrelerce eleştirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen tepkileri bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bahse konu sözü "tefeci parası" diyerek hedef aldığını hatırlatan Altaylı, şimdilerde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hafize Gaye Erkan'ın benzer bir yola başvurduğunu söyledi.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Aradan 3 aya yakın bir zaman geçti.

Şimdi aynı Batılı fon ve bankalarla görüşen Erdoğan’ın Bakanı Mehmet Şimşek ve Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Elbette şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkıp 'Tefecilerden para mı dileniyorsunuz?' diye sorma ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı’na dönüp, 'Emperyalistlerin çıkarlarını koruma karşılığında mı Batılı banka ve fonlardan para alacaksınız?' diye itham etme hakkına sahip.

Tabii ki, Kılıçdaroğlu böyle bir şey demeyecek.

Ya siyaset bilmediği için ya bunu akıl edemediği için ya da iktidarı yıpratmamak için.

Bilmiyorum.

Ama dün Batılı kaynaklardan 300 milyar dolar getireceğini söylediği için Kılıçdaroğlu’na demediğini bırakmayan siyasetçilerin ve o siyasetçilerin emrindeki medyanın Kılıçdaroğlu’na bir özür borcu olduğunu biliyorum."

Fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan yazısının tamamı.

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