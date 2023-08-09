SBK'nın tezgahı devam ediyor: 50 milyon dolarlık binanın sahibi ve Erdoğan ayrıntısı

Gazeteci Timur Soykan, BirGün’deki köşesinde, ABD’de 132 milyon doları ödemek şartıyla tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki el değiştiren otelleriyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı ele aldı.

Soykan; Korkmaz’ın, çöktüğü iddia edilen ve Şaban Kayıkçı’ya geçen Kervansaray ve Paramount otellerinin ardından Nuruosmaniye’deki 50 milyon dolarlık binanın da 16 Haziran 2023’te Kayıkçı’ya satıldığının iddia edildiğini ifade etti.

Soykan, “Aynı isimlerle hiç değişmeden aynı tezgah devam ediyor. Belki de SBK, ABD’de kendini kurtaracak parayı böyle biriktiriyor” dedi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

SBK, Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in kara parasıyla büyük işler çevirmişti. Hatta devlet kurumlarından onlarca onay alarak Kingston kardeşlerle Mega Varlık Yönetim A.Ş.’yi kurmuştu. Banka kurmak için bile harekete geçmişlerdi.

Batık şirketleri ucuza kapatıp vurgunlar için para saçıyor, kara parayı temize çekiyorlardı.

Tezgahı o kadar büyüttüler ki; Türkiye’deki en büyük sigorta şirketlerinden Unico’yu bile ele geçirdiler.

2014 yılında Soma’da 301 madenciyi para hırsıyla ölüme sürükleyen Alp Gürkan’ın şirketi İstanbul Maslak’ta 56 katlı gökdelen Spine Tower’ı inşa etmişti. 2019’da şirket zora düşünce gökdelenin 2 katını Sezgin Baran Korkmaz, 2 katını Unico Sigorta, bir katını ise Uğur Berke Kayıkçı almıştı. Yani bir kat Şaban Kayıkçı’nın ailesinin olmuştu.

2017 yılında Bodrum’daki 463 odalı Kervansaray Otel, hedeflerindeydi. Mega Varlık Yönetim A.Ş., batık durumdaki oteli önce kiralamıştı. Daha sonra otel yönetimine borç verdi. Borçlar ödenmeyince SBK ve ABD’yi dolandıran ortağı Jacop Ortell Kingston’ın şirketi Mega Varlık Yönetim A.Ş. otele haciz koydurdu. Türkiye’nin büyük turizm tesislerinden Kervansaray Oteli yarı fiyatına, 47 milyon TL’ye aldılar. 463 odalı dev turizm tesisini 2019’da Şaban Kayıkçı’ya sattılar.

Kervansaray Otel’in hemen yanındaki koyda ultra lüks Paramount Otel vardı.

Sedat Peker’in ifşaları sonrası ultra lüks Paramount Otel’e de çöküldüğü iddia edilmişti. Paramount Otel’in süitlerinde eski başbakan Binali Yıldırım, üst düzey bürokratlar, hakimler, emniyet müdürleri, kendine ‘gazeteci’ diyen yandaşların bedava kaldığı ortaya çıkmıştı. Mafya babalarının da sık sık konuk olduğu otel bir kara para çamaşırhanesiydi. SBK sahibi olduğu Unico Sigorta üzerine oteli almıştı. 2021’de otel kime kiralanmıştı dersiniz?

Yanılmadınız…

Şaban Kayıkçı. Otelin adı Duja Premium yapılmıştı.

Ama skandal patlayınca bu kira sözleşmesi sona erdirilmişti.

Skandallar ortalığa saçıldı. Burada anlattıklarımız sadece küçük bir kısmıydı. ABD’de yargı işledi. Türkiye’de ABD’nin talebiyle açılan kara para davasında suçlamalar katakullilerle düşürüldü. Hatta SBK’nin mal varlığındaki tedbirler, dönemin İstanbul Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın talebi ve olmayan MASAK raporuyla kaldırıldı. Kara parayla edinilmiş mallar, devletin gözleri önünde yurt dışına satıldı. İçişleri Bakanlığı’na çağrılan ve Süleyman Soylu ile görüşen SBK, ertesi gün yurt dışına çıkıp kayıplara karıştı. Veyis Ateş hakkındaki davaları çözmek için SBK’dan 10 milyon euro istedi. Yıllar geçti, Türkiye’de tezgah değişmedi.

2023 yılında yine hedefte çok değerli bir bina ve çevresinde aynı isimler var.

Bu kez bina; İstanbul Kapalıçarşı’nın yanı başındaki Nuruosmaniye’de. Yaklaşık 50 milyon dolar değerinde. Turistik Nuruosmaniye Caddesi üzerindeki bu binada Babıali zamanı Milliyet Gazetesi vardı. ABD’de yaşayan iş insanı Yalçın Ayaslı, binayı satın aldıktan sonra düzenlemiş ve Armaggan isimli bir mağaza açmıştı. En üst katta açtığı gurme Osmanlı mutfağına sahip Nar Lokantası bir dönemin popüler mekanı olmuştu.

Yalçın Ayaslı, Borajet’in sahibiydi. Ve bu şirket 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra Sezgin Baran Korkmaz’ın hedefindeydi. Yalçın Ayaslı’nın iddiasına göre; Sezgin Baran Korkmaz, Borajet ve kendisi hakkında FETÖ iddialarıyla haberler yayınlattı, Borajet’i bu sayede bedelsiz almak istiyordu. Bu süreçte Borajet’in sözleşmeleri iptal edildi ve batık duruma geldi. Yalçın Ayaslı, Borajet’in hisselerini SBK’nin sahibi olduğu Bugaraj A.Ş.’ye sıfır bedelle devretti.

Sözleşme gereği Borajet’in banka borçları hariç tüm borçlarını SBK’nin şirketi üstlenecekti. Ancak Borajet’in uluslararası bir bankaya kredi borcu vardı. Bu borcun ödenmemesi ihtimaline karşılık Yalçın Ayaslı’nın İstanbul’da Kapalıçarşı’ya komşu, Nuruosmaniye’deki 5 katlı binası ipotek edildi. Yani ileride doğması muhtemel borçlara karşılık verilmiş bir teminat ipoteğiydi.

Paramount Otel gibi nice mülkten sonra şimdi 50 milyon dolar değer biçilen bu bina ‘çökme’ iddialarıyla dava konusu.

Yalçın Ayaslı’nın avukatı Mustafa Ateş, ipotek edilen Nuruosmaniye’deki binanın hukuka aykırı bir şekilde usulsüz olarak satıldığını öne sürdü ve dava açtı.

En basit haliyle özetlersek…

Avukat Mustafa Ateş, sözleşmeye göre; Yalçın Ayaslı’nın sahibi olduğu binanın ancak Borajet tarafından bankaya olan borcun ödenmesinden sonra satışının istenebileceğini ve satılabileceğini iddia ediyor. Bu borcun ödendiğine dair hiçbir belge yok. Ancak SBK’ye ait şirket bankaya olan borcu ödemeden Yalçın Ayaslı hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi için 107.422.200 TL alacakları bulunduğu iddiası ile ilamsız icra takibi başlattı. Mustafa Ateş’in iddiasına göre; Yalçın Ayaslı’nın o dönemdeki avukatları ilamsız icra takibine itiraz ederek takibi durdurabilecek iken takibe itiraz etmediler. Takip bu sebeple 7 günlük yasal itiraz süresi sonunda kesinleşti. SBK’ait Bugaraj şirketi takibin kesinleşmesinden sonra alacağını Armada Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik etti yani devretti. Armada Varlık Yönetim A.Ş. alacağı devraldıktan sonra Yalçın Ayaslı’ya ait binanın ihale yoluyla satışını istedi ve temlik aldığı alacağına karşılık 100.000.000 TL’ye satın aldı. Bu nedenle bina 27 Temmuz 2020’de Armada Varlık Yönetim A.Ş.’e adına tescil edildi. Kısa süre sonra çok garip bir gelişme yaşandı. Armada Varlık Yönetim A.Ş., binanın adına tescil edilmesinden 5 ay sonra, Ocak 2021’de binayı ipotek düzenleme ve icra takibi sırasında Yalçın Ayaslı’nın avukatı olan Burhan Asaf Şafak’a devretti.

Mustafa Ateş, binanın ipotek edilmesi ve icra takibi sürecinde Yalçın Ayaslı’nın avukatı olan Burhan Asaf Şafak’ın binayı bu durumu bildiği halde devralmasının hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor.

Avukat Mustafa Ateş, bunu tespit ettikten sonra Nuruosmaniye’deki binayla ilgili olarak Armada Varlık A.Ş ve Yalçın Ayaslı’nın eski avukatı Burhan Asaf Şafak’a karşı menfi tespit ile tapu iptal ve tescil davası açtı. Burhan Asaf Şafak adına tapu kaydının yolsuz tescil nedeniyle iptalini istedi ve binanın yeniden Yalçın Ayaslı adına tescil edilmesini talep etti. Dosyada davalı taraf olarak Armada Varlık Yönetim A.Ş. ve Burhan Asaf Şafak yer alıyor. Mustafa Ateş’in talebi üzerine İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi 28 Nisan 2022’de binanın tapusuna ‘davalıdır’ şerhi konulmasına hükmetti.

Kapalıçarşı’nın yanı başındaki binanın davası sürerken ilginç bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre; Burhan Asaf Şafak, tapusunda ‘davalıdır’ şerhi bulunan binayı 16 Haziran 2023’te sattı.

Kim satın aldı dersiniz?

Yine yanılmadınız.

Şaban Kayıkçı.

Her zaman olduğu gibi tartışmalı satışlar döndü, dolaştı Şaban Kayıkçı’da sona erdi.

Peki, SBK’nin tezgahlarının en sonunda ve en kârlı anda devreye giren Şaban Kayıkçı’nın sırrı ne?

Diyarbakırlı iş insanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayrılmayan danışmanı Mücahit Arslan’a (Gerçek ismi Ali İhsan Arsan) çok yakın bir isim. Mücahit Arslan ona ‘Ağabey’ diye hitap ediyor.

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