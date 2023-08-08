A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile beraber B Grubu'nda mücadele edecek.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya ve Polonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak 24 takımın belirleneceği eleme gruplarının kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde yapılan kura çekimine 32 ekip katıldı. Çekilişe 3. torbadan giren Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

Takımlar, dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak. Ev sahiplerinin bulunduğu gruplar dışında ilk 3 sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Eleme gruplarında karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

Grupların dağılımı şöyle:

A Grubu: Slovenya, Ukrayna, İsrail, Portekiz

B Grubu: İtalya, Türkiye, Macaristan, İzlanda

C Grubu: İspanya, Letonya, Belçika, Slovakya

D Grubu: Almanya, Karadağ, Bulgaristan, İsveç

E Grubu: Fransa, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Yunanistan, Çekya, Hollanda, Büyük Britanya

G Grubu: Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan, Danimarka

H Grubu: Litvanya, Polonya, Estonya, Kuzey Makedonya

Kaynak: AA

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