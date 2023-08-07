Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse ne olacak?
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakibinin belli olmasının ardından sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’ne kalması halindeki muhtemel rakipleri de netleşti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya elenip UEFA Avrupa Ligi’ne kalması halinde rakipleri belli oldu.
Buna göre Cimbom, Olimpija Ljubljana’yı 3. eleme turunda geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Karabağ (Azerbaycan) - HJK Helsinki (Finlandiya) müsabakasının galibiyle eşleşecek.
İLK MAÇ 24 AĞUSTOS'TA
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos’ta, rövanşlar ise 31 Ağustos’ta oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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