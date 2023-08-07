Galatasaray'da yaprak dökümü: Süleyman Luş ile yollar ayrıldı!

Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

onuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇORUM FK İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan genç futbolcu, Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem