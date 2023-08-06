Futbol federasyonu da sansür peşinde... RTÜK'le görüştüler: Spor programları takip edilecek, kanal kapatmaya kadar cezalar verilecek

Ligin başlamasına sayılı günler kala kulüpler de federasyon da çalışmalarını hızlandırdı. Ancak federasyonun gündeminde sansür çabası var!

RTÜK SPOR PROGRAMLARINI TAKİP EDECEK: “TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VERECEK KONUŞMALARIN BEDELİ OLACAK”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileri, geçen günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti. Belge ve bilgisiz şekilde takımları galeyana getiren açıklamalar yapan spor yorumcuları için kanallara ceza verileceği belirtilirken Büyükekşi'nin "Herkes konuştuklarına dikkat edecek. RTÜK, spor programlarını takip edecek. Toplumsal barışa zarar verecek, kışkırtacak, insanları töhmet altında bırakan, suçlayıcı konuşmaların bedeli olacak." dediği iddia edildi.

PARA CEZASINDAN KANAL KAPATMAYA KADAR YAPTIRIMLAR…

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre göre TFF ve RTÜK arasında spor kanalları konusunda bazı anlaşmalar yapıldı. Haberde "X takımı şampiyon yapacaklar, lig dizayn ediliyor" gibi elinde belge, veri olmadan açıklamalar yapan spor kanalları ciddi cezalar alacağı aktarıldı. Para cezasından kanal kapatmaya kadar yolu olacağı belirtildi.

"HERKES KONUŞMALARINA DİKKAT EDECEK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuyla ilgili "Herkes konuştuklarına dikkat edecek. RTÜK, spor programlarını takip edecek. Toplumsal barışa zarar verecek, kışkırtacak, insanları töhmet altında bırakan, suçlayıcı konuşmaların bedeli olacak. Adam çıkıyor diyor ki; (şu takımı şampiyon yapmayacaklar) veya tersi (şu takımı şampiyon yapacaklar) hiçbir bilgi ve veri yok. Burada TFF Başkanı olarak ben, MHK, hakemler hatta o takımların oyuncuları bile töhmet altında kalıyor." dediği öne sürüldü.