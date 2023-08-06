Ozan Kabak İtalyan devinin gündeminde

Hoffenheim'ın Türk stoperi Ozan Kabak, İtalyan devi Milan'ın gündemine girdi. Milan, defans hattında yaşadığı kayıpları Ozan ile kapatmak istiyor...

Ozan Kabak İtalyan devinin gündeminde

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak'a, İtalya'nın dev kulübü Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.

DEFANSTAKİ AÇIĞI KAPATMAK İSTİYORLAR

NTV Spor’un İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberinden aktardığına göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alan Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Serie A takımının gündemindeki ismin ise yakın zamanda Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu belirtildi.

23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

TRANSFERİN MALİYETİ: 10 İLE 13 MİLYON DOLAR

Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği iddia edildi.

Alman kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan, geride kalan sezonda Hoffenheim ile 33 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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