Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunda: İşte muhtemel rakipler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunda: İşte muhtemel rakipler!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ELEMEYİ GEÇERSE İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aslan, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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