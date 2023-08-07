İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim’in Kutluay’ın oğlu, A. Efes’te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

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İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu

İbrahim Kutluay, 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, şu ifadelere yer verdi:

"Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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