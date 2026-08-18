Göztepe-Samsunspor Maçında Gol Düellosu: 6 Gol, 2 Puan Kaybı

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasının kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe, 3-3’lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, deplasmanda oynadığı karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 3. dakikada yeni transferi Alex Matos’un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Göztepe bu üstünlüğü koruyamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

MARIUS PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarının başında bu kez Sinclair Armstrong sahneye çıktı. İrlandalı golcü, 46. dakikada attığı golle skoru yeniden eşitledi. Samsunspor’da Marius Mouandilmadji, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, Göztepe’de sonradan oyuna dahil olan Efkan Bekiroğlu 65. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi. Göztepe, galibiyet için önemli fırsatlar yakalamasına rağmen bunları değerlendiremeyince 90. dakikada eski oyuncusu Celil Yüksel’in golü geldi. Celil, eski takımına karşı attığı gole sevinmedi ve mücadele 3-3 sona erdi.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇTA SAHNE ALDI

Göztepe’nin yeni kadrosuna kattığı oyuncular ilk karşılaşmada dikkat çekti. Alex Matos ve Sinclair Armstrong, ilk resmi maçlarında gol sevinci yaşadı. Andre Henrique ile Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili de mücadeleye ilk 11’de başladı. Bodrum FK’dan transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Geçen sezon takımın en skorer oyuncusu olan Juan Silva ise 61. dakikada Armstrong’un yerine oyuna girdi. Rus ekibi CSKA Moskova’ya transferi gerçekleşmeyen Juan, 80. dakikada önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ise maç kadrosunda yer almadı.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Malcom Bokele ve yeni transfer Sonko Sundberg karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Savunmada 19 yaşındaki Ege Yıldırım görev yaptı. Ege’nin 29. dakikada topa elle müdahalesi sonrası Samsunspor penaltı kazandı. Marius Mouandilmadji’nin kullandığı penaltıdan gol çıkmadı.

GÖZTEPE SAMSUN’DA YİNE KAZANAMADI

Göztepe’nin Samsunspor deplasmanındaki galibiyet hasreti devam etti. İzmir temsilcisi, rakibini deplasmanda son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın ardından Samsun’daki son 4 maçta Göztepe 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

STOİLOV’DAN SAVUNMA ELEŞTİRİSİ VE HAKEM TEPKİSİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından takımının savunma performansını eleştirdi. Maçta birçok fırsat yakaladıklarını belirten Stoilov, buldukları pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri ve savunmada daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Stoilov, hedefleri bulunan bir takımın tek maçta 3 gol yemesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Karşılaşmanın bazı bölümlerinden memnun olmadığını belirten Stoilov, özellikle son 15 dakikadaki oyun anlayışını eleştirdi. Hakem kararlarına da tepki gösteren Stoilov, 19 yaşındaki Ege Yıldırım’ın müdahalesi sonrası verilen penaltının hatalı olduğunu savundu. Göztepe’nin hedefleri bulunan bir kulüp olduğunu belirten Stoilov, geçen sezon da benzer hakem hataları yaşadıklarını söyleyerek, “Bize saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA