Beşiktaş UEFA Listesini Güncelledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçlar öncesi yeni transferi Vlahovic'i UEFA kadrosuna dahil etti. Felix Uduokhai ise listeden çıkarıldı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacağı maçlar öncesinde UEFA kadrosunu güncelledi.
Siyah-beyazlılar, yeni transferi Dusan Vlahovic'i listeye eklerken Felix Uduokhai'yi kadrodan çıkardı. Böylece Sırp golcü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kauno Zalgiris karşısında forma giyebilecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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