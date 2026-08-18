Fenerbahçe’de Devler Ligi İçin Kritik Gece: Rakip Lyon, Hedef Tur Avantajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun play-off turu başlıyor. Turnuvaya 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Gornik Zabrze ve Sturm Graz’ı geçerek play-off aşamasında Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynayacağı ilk karşılaşmadan avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Sturm Graz karşılaşmasının ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadrodan çıkarıldı. Sidiki Cherif de UEFA listesinde yer almadı. Kaleci Mert Günok da sakatlığı nedeniyle Lyon karşısında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Ederson’un ise Lyon karşısında kaleyi devralması bekleniyor. Fenerbahçe’nin Napoli’den transfer ettiği Romelu Lukaku da Lyon maçları öncesinde UEFA listesine dahil edildi.

İLK MAÇ CHOBANİ STADI’NDA

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski’nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller üstlenecek.

FENERBAHÇE’NİN LYON KARŞISINDA GALİBİYETİ YOK

İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünü Lyon kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ilk buluşmalar 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gerçekleşti. Fenerbahçe, 25 Eylül 2001’de sahasında Lyon’a 1-0, 17 Ekim 2001’de deplasmanda 3-1 mağlup oldu. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda da Lyon üstünlüğünü korudu. Fenerbahçe, 19 Ekim 2004’te evinde 3-1, 3 Kasım 2004’te deplasmanda 4-2 kaybetti. İki takımın son karşılaşması ise 23 Ocak 2025’te Avrupa Ligi lig aşamasında oynandı. İstanbul’daki mücadele 0-0 sona erdi. Fenerbahçe, bu kez sahasında Lyon karşısındaki ilk galibiyetini alarak tur yolunda avantaj elde etmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca

Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluviert, Maitland- Niles, Tolisso, Tessmann, Morton, Fofana, Nuamah, Openda