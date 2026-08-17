Galatasaray Batrakov'la Anlaştı, İşte Bonservisi

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Galatasaray, yeni sezon öncesi 10 numara pozisyonuna Aleksey Batrakov'u transfer etmeye hazırlanıyor. Ivan Karpov'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

YÜZDE 10 PAY MADDESİ

Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve Batrakov'un sonraki satışından Rus kulübüne yüzde 10 pay verilmesi maddelerinin yer aldığı belirtildi. Bonservis bedelinin Aralık 2027'ye kadar taksitler halinde ödeneceği aktarıldı.

Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 5 maça çıkan Batrakov, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Rus futbolcu geçen sezon ise 36 maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. Batrakov'un güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 28 milyon euro.

Kaynak: Haber Merkezi