Gana'ya Partey Şoku, Kanada İzin Vermedi

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Gana Milli Takımı, Thomas Partey kararıyla sarsıldı. Kanada makamları, hakkında çeşitli cinsel suçlamalar bulunan yıldız futbolcunun ülkeye girişine izin vermedi.

Bir dönem Arsenal'de forma giyen, kariyerini Villarreal'de sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu nedenle Gana'nın 17 Haziran'da Toronto'da Panama ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alamayacak.

HAKKINDA NE TÜR SUÇLAMALAR VAR?

Partey hakkında İngiltere'de yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun ilerleyen süreçte hakim karşısına çıkması beklenirken, oyuncu hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Kanada'daki karşılaşmada forma giyemeyecek olan Partey'nin, Gana'nın ABD'de oynayacağı diğer hazırlık maçlarında takım kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi