Amedspor'da Flaş Ayrılık: Sadece 8 Gün Sürdü

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde sportif direktörü Serkan Reçber ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 8 gün önce imza atan isimle bugün ayrılık kararı alınması ise dikkat çekti.

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Amedspor'da Flaş Ayrılık: Sadece 8 Gün Sürdü
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde şok bir ayrılık yaşandı. 8 gün önce anlaşma sağlanan isimler yolların ayrılmasına karar verildi.

'KENDİSİNİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA...'

Külüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Reçber'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'BAZI FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AFFIMI İSTEDİM'

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Reçber ise Amed Sportif Faaliyetler camiasında sportif direktör olarak üstlendiği görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden affını isteme zarureti doğduğunu belirtti. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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