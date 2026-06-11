2026 Dünya Kupası'nın Açılış Maçında Gol ve Kırmız Kart Yağmuru

2026 Dünya Kupası, Meksika - Güney Afrika maçı ile resmen başladı. 9. dakikada Meksika'dan Quinones 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetmiş oldu. İlk yarıyı geride kapatan Güney Afrika, ikinci yarıda 2-0 geriye düşerken gördüğü iki kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

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2026 Dünya Kupası'nın Açılış Maçında Gol ve Kırmız Kart Yağmuru
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Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı ağırlıyor. 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanan maç, TSİ 22.00'de hakem Sampaio'nun düdüğüyle başladı. Mücadele, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİNCİ KIRMIZI KART

Güney Afrika'da Zwane, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

FARK 2'YE YÜKSELDİ

Meksika, Jimenez'in golüyle farkı 2'ye taşıdı.

GÜNEY AFRİKA 10 KİŞİ KALDI

Güney Afrika'da Sithole, bariz gol şansını engellemesi gerekçesiyle 49. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

2026 DÜNYA KUPASI'NIN İLK GOLÜ GELDİ

2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan geldi. Savunmanın hatasını Quinones affetmedi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutierrez, Fidalgo, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.

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