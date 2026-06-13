Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre saat 00.08'de meydana gelen deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep'in yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2026
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-06-13
Saat:00:08:47 TSİ
Enlem:37.13444 N
Boylam:36.91222 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/CqOsJFbzLb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, olumsuz bir ihbarın gelmediğini açıkladı.
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