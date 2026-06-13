Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre saat 00.08'de meydana gelen deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep'in yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD, olumsuz bir ihbarın gelmediğini açıkladı.

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