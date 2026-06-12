CHP'de Kritik MYK Sona Erdi: İki Belediye Başkanına İhraç Talebi
CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısından iki belediye başkanı için ihraç talebi çıktı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla göreve geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
MYK SONA ERDİ
Yaklaşık 2 saat süren kritik MYK toplantısı sona erdi.
Toplantıda, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildi.
İKİ İSME İHRAÇ TALEBİ
MYK'da, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
9 MİLLETVEKİLİ DE İHRAÇ TALEBİYLE YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Bir önceki MYK'da ise 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
İhracı istenen vekillerin listesi:
Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
Kaynak: ANKA