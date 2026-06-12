CHP'de Kritik MYK Sona Erdi: İki Belediye Başkanına İhraç Talebi

CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısından iki belediye başkanı için ihraç talebi çıktı.

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CHP'de Kritik MYK Sona Erdi: İki Belediye Başkanına İhraç Talebi
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla göreve geri dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK SONA ERDİ

Yaklaşık 2 saat süren kritik MYK toplantısı sona erdi.

Toplantıda, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verildi.

İKİ İSME İHRAÇ TALEBİ

MYK'da, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

9 MİLLETVEKİLİ DE İHRAÇ TALEBİYLE YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Bir önceki MYK'da ise 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İhracı istenen vekillerin listesi:

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Kaynak: ANKA

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