Galatasaray'ın yıldızı Zaha, skandal mesajı ifşa etti

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, kendisine atılan ırkçı bir mesajı Instagram hesabından ifşa etti.

Galatasaray'ın yıldızı Zaha, skandal mesajı ifşa etti

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha, çirkin bir saldırının hedefi oldu. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı bir mesajı sosyal medyada paylaştı.

ZAHA IRKÇI MESAJI İFŞA ETTİ

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu ırkçı mesajın ekran görüntüsünün bulunduğu paylaşıma "Tipik" notunu düştü.

Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:

Galatasaray'ın yıldızı Zaha, skandal mesajı ifşa etti - Resim : 1

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