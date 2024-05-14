FIVB Voleybol Milletler Ligi başladı

İlk haftası Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi, Bulgaristan-Hollanda karşılaşmasıyla başladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi başladı

3 hafta sürecek olan ve ilk haftası Antalya'da düzenlenen FIVB 2024 Milletler Ligi, Bulgaristan-Hollanda karşılaşması ile başladı.

IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

İlk maçı Antalya’da oynanan turnuvada maç başlamadan önce ışık gösterisi yapıldı. İki ülkenin de milli marşı okundu ve takımlar sahadaki yerini aldı.

TURNUVANIN İLK KAZANANI HOLLANDA

Seyir zevki yüksek olan mücadelede ilk seti Hollanda 25-18 kazanmasını bildi. İkinci seti de 25-20 kazanan Portakallar maçtaki durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan Hollanda turnuvadaki ilk maçı fire vermeden 3-0 kazandı.

MİLLİLERİN İLK MAÇI YARIN

İlk haftası Antalya’da düzenlenecek olan turnuvada Türkiye A Milli Takımı’mı yarın parkeye çıkacak. Milliler yarın saat 20:00’da Japonya ile karşılaşacak. İki ekip Antalya Spor Salonu’nda karşılaşacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Milletler Ligi’nde mücadele edecek olan milli takımımızda hedef şampiyonluk. Eczacıbaşı forması giyen Milli oyuncu Elif Şahin Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda asıl hedefin Paris’te düzenlenecek olan olimpiyat oyunları olduğunu söylerken Milletler Ligi’ni de kazanmak istediklerini söyledi.

ELİF ŞAHİN: ALTIN MADALYA HAYALİMİZ VAR

Eczacıbaşı forması giyen milli oyuncu Elif Şahin: “Adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Şu an önümüzde Milletler Ligi var, ilk bunu kazanıp Paris'e odaklanmak istiyoruz. Altın madalya hayalimiz var. Olimpiyatlarda ilk 3 başarı diye sayılıyor fakat hepimizin hayali altın madalyayı almaktır. Olimpiyat için ilk 3'e girmek güzel bir başarı ama Türkiye'ye altın madalya yakışır” ifaderini kullandı.

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