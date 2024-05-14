Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçı için futbolculara özel prim verme kararı aldı

Şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertli kulübün yönetiminden bir hamle geldi. Yönetim, bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçı için futbolculara özel prim verme kararı aldı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak maç için Fenerbahçe yönetiminden bir hamle geldi.

GALATASARAY MAÇI İÇİN ÖZEL PRİM

Fanatik'te yer alan habere göre şampiyonluk umutlarını son maça taşımak isteyen Fenerbahçe için Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu karşılaşma için futbolculara özel prim verilmesini gündemine aldığı belirtildi.

YÖNETİMDEN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA

Haberde ayrıca Fenerbahçe'de yönetimin hafta boyunca Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolcularla vakit geçireceği ve moral verecekleri ifade edildi.

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