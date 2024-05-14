Beşiktaş'ta yeni transfer: Kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Daha önce 2015-2016 sezonunda da Beşiktaş forması giyen 1992 doğumlu Milli sporcu, 1.93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Transfere ilişkin Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem