Beşiktaş'ta yeni transfer: Kadrosuna kattı!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni transferini duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Gizem Başaran Turan'ı transfer edildiği açıklandı.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer ettiğini duyurdu.
Daha önce 2015-2016 sezonunda da Beşiktaş forması giyen 1992 doğumlu Milli sporcu, 1.93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Transfere ilişkin Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem