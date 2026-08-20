Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Batrakov İstanbul'da! 15 Bavulla Geldi

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Galatasaray'ın transferi için Lokomotiv Moskova ve oyuncuyla resmi görüşmelere başladığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

15 BAVUL GÜNDEM OLDU

Genç futbolcunun havalimanında çok sayıda bavulla görüntülenmesi dikkat çekti. Batrakov'un beraberinde tam 15 bavul getirdiği görülürken, bu görüntü sosyal medyada esprili yorumlara da neden oldu. Bavulların sayısıyla ilgili bazı kullanıcılar, “14'ü eşinindir, biri onundur” şeklinde espriler yaptı.

'İLK YURT DIŞI DENEYİMİM'

Futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başlayan Batrakov, Galatasaray'a transfer olması halinde ilk kez Rusya dışında bir takımın formasını giyecek. İstanbul'a gelişinde açıklamalarda bulunan genç oyuncu, bunun kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olduğunu belirterek, “İlk yurt dışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur” dedi.

Kaynak: AA