Fenerbahçe'den Arda Güler Açıklaması

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Fenerbahçe, Arda Güler'in olası bir sonraki transferinden kulübün elde edeceği paya ilişkin basında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, yüzde 20'lik satış payının 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kamuoyunda yeterli bilgiye dayanmadan yapılan bazı paylaşımların yanlış bir algıya yol açtığı belirtildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen, Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'ye kalacak yüzde 20'lik payın en fazla 1,5 milyon euro olacağı yönündeki iddianın doğru olmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyu Bilgilendirme Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz. Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.""

Kaynak: Haber Merkezi