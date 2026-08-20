Avrupa'da Temsilcilerimiz İçin Kritik Gece! Beşiktaş ve Trabzonspor Tur Peşinde

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Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçları için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i ağırlarken Trabzonspor ise Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı. Teknik direktör Italiano, Sırp golcünün karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai ise UEFA'ya bildirilen Avrupa kupaları kadrosunda bulunmadığı için Kauno Zalgiris karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Kassoum Ouattara'nın ise karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle:

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard (İlhan), Oh.

Kauno Zalgiris'in muhtemel 11'i:

Mikelionis, Mourtaki, Tolordava, Lekiatas, Honatar, Karashima, Burba, Benchaip, Snifka, Krekovic, Oliveira.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ FERENCVAROS

Trabzonspor da Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Ferencvaros'u Papara Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak. Bordo-mavililer, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etmişti. Trabzonspor, ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde ederek lig aşamasına kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Ferencvaros ile oynanacak rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü rakibin sahasında yapılacak. İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

SALAH TERCİH EDİLECEK Mİ?

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri süren Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle Okay ve Batagov da UEFA listesinde yer almıyor. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah'ın ise Trabzon'daki ilk maçına Ferencvaros karşısında çıkması bekleniyor. Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna dahil olan Salah'ın bu mücadelede ilk 11'de görev alacağı öngörülüyor.

TRABZON'DA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Melih, Salah, Malinovskyi, Saviolo, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekeers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Zachariassen, Kanicovski, Bamidele, Joseph.

Kaynak: Haber Merkezi