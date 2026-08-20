Galatasaray Transferde Sessizliğini Bozdu: Sarı Kırmızılılar, Aleksei Batrakov'u Açıkladı

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ve oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaray Transferde Sessizliğini Bozdu: Sarı Kırmızılılar, Aleksei Batrakov'u Açıkladı
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Son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda üst üste beşinci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Transfer döneminde bir süre sessiz kalan sarı-kırmızılılar, Çorum FK ile oynanan karşılaşmanın ardından kadro takviyeleri için çalışmalarını hızlandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların, şartların uygun olması halinde Batrakov'u Erzurum FK deplasmanında kadroya dahil etmek istediği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Transferde Sessizliğini Bozdu: Sarı Kırmızılılar, Aleksei Batrakov'u Açıkladı - Resim : 1

GÖZ DOLDURUCU PERFORMANS

Geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Batrakov, 17 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

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