Osimhen Trafikte Ofsayta Düştü! Kırmızı Işıkta Geçti, 5 Bin Lira Ceza Yedi

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takım antrenmanının ardından tesislerden otomobiliyle ayrıldı. Yolculuğu sırasında trafik ışıklarına gelen Osimhen'in, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak ilerlediği görüldü. Golcü futbolcunun trafik kuralını ihlal ettiği anlar kameralara yansıdı.

5 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI

Kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle Osimhen'e 5 bin lira trafik cezası uygulandı. Böylece yıldız futbolcunun antrenman sonrası yaptığı trafik ihlali para cezasıyla sonuçlandı.

Kaynak: Haber Merkezi