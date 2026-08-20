Osimhen Trafikte Ofsayta Düştü! Kırmızı Işıkta Geçti, 5 Bin Lira Ceza Yedi
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, antrenman çıkışında kırmızı ışık ihlali yaptı. Trafik ışığında durmadan yoluna devam eden Osimhen'e bu ihlal nedeniyle 5 bin lira para cezası kesildi.
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takım antrenmanının ardından tesislerden otomobiliyle ayrıldı. Yolculuğu sırasında trafik ışıklarına gelen Osimhen'in, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak ilerlediği görüldü. Golcü futbolcunun trafik kuralını ihlal ettiği anlar kameralara yansıdı.
5 BİN LİRALIK CEZA UYGULANDI
Kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle Osimhen'e 5 bin lira trafik cezası uygulandı. Böylece yıldız futbolcunun antrenman sonrası yaptığı trafik ihlali para cezasıyla sonuçlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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