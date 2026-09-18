Galatasaray’ın Trabzonspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı: Osimhen Oynayacak Mı?
Galatasaray’ın Süper Lig’de yarın Trabzonspor’a konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan kadroda yer almadı.
Galatasaray’ın Süper Lig’in yarın oynanacak haftasında Trabzonspor’a konuk olacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.
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Galatasaray’da tedavileri devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen’in yanı sıra Kaan Ayhan da kafilede yer almadı. Kaan Ayhan’ın son idmanda yaşadığı aşil tendonu ağrısı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
GALATASARAY TRABZONSPOR DEPLASMANINA ÇIKIYOR
Galatasaray, Süper Lig’de yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların mücadele öncesi kamp kadrosunda tedavisi süren ve sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek isimler yer almadı.
Kaynak: Haber Merkezi