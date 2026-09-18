A Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı! 4 Futbolcu İlk Kez Davet Edildi
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadro açıklandı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilirken, kadroda Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Uğurcan Çakır ve Merih Demiral gibi isimler de yer aldı.
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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadro belli oldu.
İLK KEZ A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDALAR
İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samey Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Kaynak: Haber Merkezi
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