A Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı! 4 Futbolcu İlk Kez Davet Edildi

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadro açıklandı. İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilirken, kadroda Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Uğurcan Çakır ve Merih Demiral gibi isimler de yer aldı.

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A Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı! 4 Futbolcu İlk Kez Davet Edildi
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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçlar öncesi aday kadro belli oldu.

İLK KEZ A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDALAR

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı! 4 Futbolcu İlk Kez Davet Edildi - Resim : 1

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samey Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

A Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı! 4 Futbolcu İlk Kez Davet Edildi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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