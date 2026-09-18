Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku: Yıldız Oyuncunun Menisküsünde Yırtık Tespit Edildi

Fenerbahçe’de Mert Müldür sakatlık yaşadı. Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakan milli futbolcunun MR’ında menisküs yırtığı tespit edilirken, tedavisine başlandığı açıklandı.

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Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku: Yıldız Oyuncunun Menisküsünde Yırtık Tespit Edildi
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Fenerbahçe’de Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmaya devam edemedi. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe tarafından yapılan bilgilendirmede, Müldür’ün antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’a girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku: Yıldız Oyuncunun Menisküsünde Yırtık Tespit Edildi - Resim : 1

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan görüntülemede futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi. Kulüp, gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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