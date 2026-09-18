Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku: Yıldız Oyuncunun Menisküsünde Yırtık Tespit Edildi
Fenerbahçe’de Mert Müldür sakatlık yaşadı. Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakan milli futbolcunun MR’ında menisküs yırtığı tespit edilirken, tedavisine başlandığı açıklandı.
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Fenerbahçe’de Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmaya devam edemedi. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe tarafından yapılan bilgilendirmede, Müldür’ün antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’a girdiği belirtildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan görüntülemede futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi. Kulüp, gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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