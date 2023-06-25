Zaniolo ve Torreira için teklif var: Galatasaray'da transferde sıcak günler

Galatasaray, yeni sol bekini bulmak üzere. Transfer listesine Nuno Tavares, Angelino ve Borna Sosa gibi yıldızları ekleyen sarı-kırmızılılar, Juventus ve Lazio'nun Zaniolo ve Torreria için yaptığı teklifleri değerlendiriyor.

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Zaniolo ve Torreira için teklif var: Galatasaray'da transferde sıcak günler

Galatasaray yeni sezona yabancı bir sol bek ile başlayacak. Bu bölgede pek çok alternatif düşünülse de liste üçe kadar indirildi.

Arsenal'ın geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı ve altı gol atarak sükse yapan Nuno Tavares ilk aday. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak kısa vadeli çözüm olarak görülüyor.

ADAYLAR

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre, geçen yıl Hoffenheim'da oynayan, tapusu Leipzig'de olan Angelino diğer aday. Leipzig, İspanyol futbolcuyu kampta görmek ve ona göre karar vermek isterken bu durum, sezonu erken açacak Cimbom'a uymuyor.

Diğer bir isim ise Stuttgart'tan Borna Sosa. Okan Buruk, Sosa'ya onay verdi ancak Alman ekibi 10 milyon Euro istiyor.

Galatasaray'ın son teklifi ise taksitlerle 7 milyon Euro dolayındaydı. Yönetim, görüşmelere devam ediyor.

LAZIO VE JUVENTUS KAPIDA

Galatasaray’ın kapısı iki yıldız için çalındı. İtalyan medyasına göre Juventus, Zaniolo'ya; Lazio ise Torreria'ya talip. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Okan Buruk'un takımda tutulmasını istediği Torreira için ise yönetim kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor.

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