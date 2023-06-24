Cem Uzan'dan Galatasaray'a dev teklif!

Fransa'da yaşayan Galatasaraylı iş insanı Cem Uzan, sarı kırmızılı takıma dev bütçeli bir sponsorluk teklifi götürdü. Sosyal medya hesabından teklifi duyuran Uzan, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanı Erden Timur’a mail attığını da açıkladı.

Cem Uzan'dan Galatasaray'a dev teklif!

Galatasaraylı iş insanı Cem Uzan, sarı-kırmızılı kulübe sponsorluk anlaşmasını gönderdi. Başkan Dursun Özbek, sponsorluklardan sorumlu asbaşkan Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanı Erden Timur’a e-mail yolladığı öğrenildi.

Uzan, 5 yıllık anlaşma için 90 milyon euroluk teklif sundu.

SPONSORLUKTA ICARDI AYRINTISI

Stat sponsorluğu, forma reklamı sponsorluğu ve bonservisi Fransa ekibi PSG’de bulunan Mauro Icardi'nin transferinin tüm giderleri için 5 yıllık teklif kulübe gönderildi.

Öte yandan Galatasaray, Icardi'yi transfer edip ardından gönderirse sponsorluk 5 yıl sarı-kırmızılı kulübün seçeceği başka bir yıldız futbolcu için de geçerli olacak. Karar şimdi resmi teklifi alan Galatasaray yönetiminde

Öte yandan, Aziz Yıldırım bugün yaptığı basın toplantısında stadın yapımında emeği geçen Uzan grubundan da bahsederek katkıları için teşekkür etmişti.

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