UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarına yanıt

Fenerbahçe ve Sivasspor'un ceza kararlarına itirazları UEFA tarafından reddedildi. Sivasspor'un 1 maç seyircisiz oynama cezası, biri ertelemeli olmak üzere 2 maç cezaya çevrildi.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarına yanıt

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

UEFA cezalara yönelik itirazları karara bağladı. Fenerbahçe'nin, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin avro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor'a verilen Avrupa kupalarında 1 maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak. 

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