Murat Ülker’den ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ sorusuna yanıt

Aziz Yıldırım’ın ‘gönlünden geçen aday’ olarak tanımladığı Murat Ülker, 2024 yılında yapılacak Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde aday olmadığını açıkladı.

Murat Ülker’den ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ sorusuna yanıt

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın 2024’te yapılacak seçimler için ‘gönlünden geçen aday’ olarak tanımladığı Murat Ülker konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık’a konuşan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş’nin de içinde yer aldığı Yıldız Holding’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, Aziz Yıldırım’a teşekkür etti ancak aday olmadığını dile getirdi. Işık, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, ‘Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim’ dedi.”

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Ali Koç
Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay'a veda Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay'a veda
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: 'Fenerbahçe için gereğini yaparım' Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması
Ölüm istatistikleri açıklandı: O hastalıktan ölümler rekor kırdı! O hastalıktan ölümler rekor kırdı!
Sivrisinekleri evden uzak tutan yöntem! Kokuyu hissedince kaçıyorlar... Sivrisinekleri evden uzak tutan yöntem! Kokuyu hissedince kaçıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Citi, dolar/TL'de rakam verdi, alım önerdi! Citi, dolar/TL'de rakam verdi, alım önerdi!