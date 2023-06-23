Murat Ülker’den ‘Fenerbahçe Başkanlığı’ sorusuna yanıt

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım’ın 2024’te yapılacak seçimler için ‘gönlünden geçen aday’ olarak tanımladığı Murat Ülker konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık’a konuşan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş’nin de içinde yer aldığı Yıldız Holding’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, Aziz Yıldırım’a teşekkür etti ancak aday olmadığını dile getirdi. Işık, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, ‘Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim’ dedi.”