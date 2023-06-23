Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay'a veda

Anadolu Efes Basketbol Takımı, kaptan Doğuş Balbay'a teşekkür mesajı yayımlayarak veda etti.

Son Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay'a veda

Anadolu Efes Basketbol Takımı'ndan yapılan videolu paylaşımda, kaptan Doğuş Balbay'a teşekkür edildi.

Paylaşımda, "Çok genç bir sporcu olarak kapısından içeri girdiğin bu kulüpten, efsane bir kaptan olarak ayrılıyorsun. Verdiğin tüm emekler, gençlere aşıladığın tüm değerler için teşekkürlerimizi sunuyor, kaldırdığın onlarca kupanın gururuyla sana veda ediyoruz. 4 numara, takım kaptanı Doğuuuş Balbaaay" ifadelerine yer verildi.

Doğuş Balbay, 2011'den bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Basketbol
Son Güncelleme:
Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler
Fenerbahçe'de hoca adaylarından olumlu dönüş yok: 'Hacca gidiyorum' Fenerbahçe'de hoca adaylarından olumlu dönüş yok
Kurban Bayramı'nda araç kiralamak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların hedefi olmayın Kurban Bayramı'nda araç kiralamak isteyenler dikkat!
İşte A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat kadrosu İşte A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat kadrosu
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı
Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı! Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!