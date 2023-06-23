Fenerbahçe'de hoca adaylarından olumlu dönüş yok: 'Hacca gidiyorum'

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teklif bekleyen teknik direktör Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'ın yanıtı Fenerbahçe'nin planlarını bozdu.

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Fenerbahçe'de hoca adaylarından olumlu dönüş yok: 'Hacca gidiyorum'

Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Bugün görüşülmesi gereken Abdullah Avcı'nın süre istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının A Milli Takım'dan teklif beklediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerden süre istediği iddia edildi. Avcı, gazetecilerin sorularına da “Şu anda gündemde Fenerbahçe ve milli takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor’da görev yaptı. Bordo mavili kulübü 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonu yapan Avcı, 2022-23 sezonunda işler yolunda gitmeyince Trabzonspor ile yollarını ayırdı.

İSMAİL KARTAL HACCA GİDİYOR…

Volkan Demirel'in “Hatay ile devam edeceğim. Fenerbahçe için erken” görüşünü bildirmesi sonrası ibre İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'ya çevrilmişti. Önceki gün yöneticilere bilgi veren İsmail Kartal dün hacca gitti.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe’nin efsaneleri arasına giren ve uzun yıllar yardımcı antrenör olarak sarı lacivertli kulüpte görev yapan İsmail Kartal, birçok önemli hocayla birlikte Fenerbahçe kulübesinde yer aldı.

Son olarak Ocak 2022’de Fenerbahçe’de geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon öncesinde Jorge Jesus’un teknik direktörlük koltuğunu devralmasıyla Fenerbahçe’den ayrılmıştı.

Kartal, Fenerbahçe’de teknik ekipte yer aldığı yıllarda 2 Süper Lig (2010-11, 2013-14), 2 Türkiye Kupası (2011-12, 2012-13) ve 1 Türkiye Süper Kupa (2014-15) şampiyonlukları yaşadı.

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