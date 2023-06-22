TFF'de başkanlık seçimi sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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TFF'de başkanlık seçimi sonuçlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, kullanılan 191 oyun 168’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara’daki bir otelde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinin oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından başkan ve yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Tek aday olarak bulunan Mehmet Büyükelçi, kullanılan 191 oyun 168’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

“BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE DE BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Büyükekşi, “Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseye karşı problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Bundan sonraki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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