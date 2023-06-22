Anadolu Efes Elijah Bryant'ın sözleşmesini uzattı!
Anadolu Efes ABD'li oyuncusu Elijah Bryant'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada "Şampiyon oyuncumuz Elijah Bryant, iki sezon daha ailemizin parçası olacak" denildi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon oyuncumuz Elijah Bryant, iki sezon daha ailemizin parçası olacak." ifadesi kullanıldı.
2021 yılından bu yana Anadolu Efes formasını giyen 28 yaşındaki basketbolcu, lacivert-beyazlı takımla THY Avrupa Ligi, Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA
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