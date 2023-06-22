Edin Dzeko, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.
Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: AA
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