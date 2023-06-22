Edin Dzeko, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geldiğini duyurdu.

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Edin Dzeko, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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