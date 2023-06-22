TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan etti.

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TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Kulüplerin A takım listesine A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde, bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları oynatamayacak.

Ayrıca kulüpler, A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayıp, bu oyuncuyu tescil ettirerek A takım listesine yazdırabilecek.

Takımlar, 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğmuş A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilecek. Bu oyuncuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydıyla, profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmayacak.

Süper Lig'de kulüplerin A takım listesi en fazla 30 futbolcudan oluşacak.

Kaynak: AA

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