Barcelona'nın ilgilendiği Arda Güler için 'Milan' iddiası

Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için son olarak Serie A ekiplerinden Milan devreye girdi.

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Barcelona'nın ilgilendiği Arda Güler için 'Milan' iddiası

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri transfer yarışına girdi. Birçok kulübün ilgilendiği genç futbolcu için son iddia Fransız L'equipe gazetesinden geldi.

Habere göre birçok İngiliz kulübü ve Barcelona'nın ilgilendiği Arda için Milan da devrede. Özellikle Barcelona ve Milan'ın bu transfer için en istekli kulüpler olduğu vurgulanan haberde, Arda Güler'in ise İngiltere'de top koşturmak istediği ifade edildi.

Milan teknik direktörü Pioli'nin, 18 yaşındaki oyuncunun profilini çok beğendiği belirtilirken Real Madrid'e dönen Brahim Diaz'ın yerini Arda ile doldurmak istediği kaydedildi.

Bu yaz takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Arda'nın 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin düşük olması nedeniyle Avrupa devlerinin oyuncuya yüksek imza paraları teklif edebileceği vurgulandı.

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